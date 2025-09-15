Box Office | Demon Slayer è il film più visto in Itatlia

Il fenomeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha avuto effetto nel weekend da poco passato anche sugli incassi del Box Office ITALIA.

L’incasso complessivo del botteghino nazionale ha vissuto un altro ottimo weekend. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, il Box Office ITALIA del weekend 11-14 settembre è stato 6.79 milioni di euro, con un +61% rispetto allo stesso weekend del 2024, ed un discreto +6% rispetto a sette giorni fa. In questo contesto, il mese di settembre 2025 ha ottenuto un +25% rispetto allo stesso mese del 2024.

Quali sono film più visti in Italia nel weekend 11-14 settembre 2025?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’infinito è stato il film più visto del weekend italiano. L’anime ha raccolto un incasso stimato di 2.64 milioni di euro, ed una media per sala di quasi 7500 euro. Dati alla mano, si tratta del nono esordio più alto in questo 2025, ma anche del terzo incasso più alto di sempre in Italia per un anime.

Come anticipato ieri con i dati del Box Office USA (trovate qui il nostro articolo), il nuovo capitolo dell’anime di successo Demon Slayer ha già raccolto la bellezza di 386.2 milioni di dollari in tutto il mondo, divenendo in alcuni mercati internazionali il film anime più visto di sempre, con l’obiettivo di diventarlo anche a livello mondiale, dove domina ancora, guarda caso, il capitolo precedente della saga “Il Treno Mugen“.

The Conjuring: Il rito finale ha chiuso in seconda posizione con un nuovo incasso da 1.74 milioni di euro, ed un calo stimato del 55% rispetto al weekend precedente. Ad oggi il totale ha raggiunto quota 7.42 milioni, direttamente al sesto posto degli incassi più alti nella storia degli horror al Box Office ITALIA.

La commedia romantica Material Love ha incassato altri 541 mila euro (solo -20%), per un totale di 1.62 milioni. In quarta posizione ha esordito Downton Abbey – The Grand Final con 472 mila euro, mentre il quinto posto è andato a I Puffi – Il Film con 221 mila euro, ed un totale di 2.69 milioni.