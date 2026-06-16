Non prendete impegni per il 23 settembre perché Bong Joon Ho sarà a Torino per ricevere la Stella della Mole in occasione di una masterclass dedicata alla sua straordinaria visione cinematografica.

Fin dagli esordi, Bong Joon Ho si è imposto come uno dei registi più originali della sua generazione, affermandosi come un narratore visionario capace di oltrepassare barriere culturali e linguistiche e di ridefinire le possibilità espressive del cinema contemporaneo. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha annunciato un eccezionale omaggio al regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano, autore di una filmografia straordinaria che ha ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo.

Il percorso di Bong Joon Ho ha raggiunto il suo apice planetario con lo storico successo di Parasite, primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar al Miglior Film, conquistando inoltre altri tre Academy Awards, inclusi quelli al Miglior Regista, alla Migliore Sceneggiatura Originale e al Miglior Film Internazionale.

L’evento speciale e la Stella della Mole

Il regista quattro volte premio Oscar riceverà il prestigioso premio Stella della Mole, un riconoscimento al suo eccezionale contributo alla settima arte contemporanea. La cerimonia si terrà il prossimo 23 settembre 2026 alle ore 18:00 presso il Cinema Massimo, e precederà l’attesissima Masterclass che sarà condotta dal Direttore del Museo, Carlo Chatrian.

Successivamente, alle ore 20:00, Bong Joon Ho in persona introdurrà una proiezione speciale proprio di Parasite (2019), la folgorante satira sulle disuguaglianze sociali che, dopo aver conquistato la Palma d’Oro al Festival di Cannes, si è trasformata in un fenomeno culturale globale. Questo imperdibile appuntamento inaugurerà ufficialmente una retrospettiva completa dedicata ai suoi lungometraggi, offrendo al pubblico piemontese e internazionale l’opportunità unica di ripercorrere l’intero arco della sua straordinaria carriera artistica.

“Sono passati 23 anni da quando Torino ha accolto per la prima volta Memories of Murder” – dichiara il regista Bong Joon Ho – “In questi anni ho avuto la fortuna di realizzare molti film e sono onorato che questo percorso artistico venga oggi presentato e celebrato al Museo Nazionale del Cinema, ospitato nella suggestiva Mole Antonelliana. Sono profondamente grato a tutti gli organizzatori di questo omaggio e il mio cuore batte dall’emozione al pensiero di poter finalmente incontrare l’appassionato pubblico torinese”.

Un viaggio nella Korean New Wave

L’evento, curato da Marco Fallanca, sarà l’occasione ideale per esplorare le tappe più significative della poetica del regista, dagli esordi fino alle opere monumentali che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti assoluti della Korean New Wave. Durante la conversazione verranno approfonditi i temi chiave del suo cinema, capace di attraversare con disinvoltura generi e tradizioni diverse, coniugando abilmente suspense, humour nero e profonda emotività a una sofisticata riflessione politica e sociale sulle strutture istituzionali e sui meccanismi nascosti del potere.

Attraverso personaggi indimenticabili posti di fronte a circostanze straordinarie, il cinema di Bong Joon Ho offre un’indagine profondamente umana della società moderna, mettendone a nudo le fragilità, le contraddizioni e l’intrinseca capacità di resistenza, invitando costantemente lo spettatore a interrogarsi criticamente sulla realtà in cui vive.

“Il Museo Nazionale del Cinema rinnova con orgoglio il proprio impegno nel celebrare i grandi maestri del cinema mondiale che hanno saputo coniugare successo popolare e una visione profondamente personale e inequivocabilmente autoriale” – dichiara Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema – “Siamo profondamente onorati di accogliere Bong Joon Ho a Torino per la prima volta, oltre vent’anni dopo che Memories of Murder vinse sia il Premio del Pubblico sia il Premio per la Migliore Sceneggiatura al Torino Film Festival nel 2003. Da allora i suoi film hanno conquistato spettatori in tutto il mondo mantenendo intatta la loro profondità intellettuale. Spingendosi costantemente oltre i confini tra i generi, il suo cinema rappresenta un esempio straordinario della capacità della settima arte di essere al tempo stesso universalmente accessibile e artisticamente rigoroso”.

“È con grande gioia e gratitudine che accogliamo Bong Joon Ho al Museo Nazionale del Cinema” – afferma Carlo Chatrian, Direttore del Museo Nazionale del Cinema – “Fin dal suo folgorante esordio con Barking Dogs Never Bite, il quattro volte premio Oscar ha dimostrato di essere un artistico capace di trasformare la propria visione in storie che mettono a nudo le ipocrisie e le nevrosi di una società secolarizzata. I suoi film affondano le radici nella storia del cinema, coreano e internazionale, ma guardano al futuro di questa forma d’arte, che nelle mani di Bong appare sempre ricca di nuove possibilità. Siamo certi che la sua presenza a Torino rappresenterà un’occasione imperdibile per lasciarsi ispirare da uno dei più grandi talenti del nostro tempo”.

Un’opera che sfugge alle classificazioni

Mescolando i codici di genere e la critica sociale con straordinaria precisione geometrica, l’opera di Bong Joon Ho sfugge a ogni rigida catalogazione convenzionale, risultando al tempo stesso pop, provocatoria e profondamente lucida. La sua ricca filmografia spazia con disinvoltura tra il thriller poliziesco d’autore (Memories of Murder), il monster movie ecologista (The Host, Okja), la fantascienza distopica (Snowpiercer), fino alle commedie nere e ai drammi familiari intimi, tutti uniti da uno stile visivo rigoroso e inconfondibile.

In attesa del debutto del suo prossimo attesissimo lavoro fantascientifico Mickey 17, i suoi film continuano a infrangere record di pubblico e a espandere i confini del cinema coreano nel mondo, a testimonianza di una rarissima capacità di far coesistere felicemente la sperimentazione artistica con il grande successo commerciale. Torino si prepara così a vivere una delle sue pagine cinematografiche più importanti del 2026.