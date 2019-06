La produzione di Bond 25 continua ad attraversare momenti difficili, preoccupando non poco i fan della saga.

Dopo l’infurtunio alla caviglia rimediato da Daniel Craig, avvenuto ricordiamo lo scorso mese durante uno stunt, ieri un’esplosione controllata ha provocato danni agli Studi Pinewood, ed un ferito – fortunatamente non grave – tra i membri della crew.

In queste ore Universal Pictures ha diffuso un breve comunicato – via social – dove si spiega l’accaduto, senza però far riferimento a possibili conseguenze alla tabella di marcia.

La speranza è che questo sia l’ultimo intoppo di una produzione nata nella tempesta, ed iniziata nel peggiore dei modi.

Tra le locations confermate Italia, Jamaica, Norvegia, Londra.

Bond 25 sarà diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

Nel cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear

La nuova release ufficiale è stata fissata per l’ 8 aprile 2020, anche in Italia.