Blumhouse Productions ha annunciato l’avvio della produzione di un remake del cult horror Black Christmas, da noi giunto col titolo Un Natale Rosso Sangue.

L’annuncio è arrivato in serata con annesse le informazioni relative a cast, regia, produzione, senza dimenticare il poster ufficiale. Ma andiamo con ordine. Il film sarà diretto da Sophia Takal, con una sceneggiatura co-scritta in collaborazione con April Wolfe.

Il cast del remake sarà composto da Imogen Poots (Green Room), Aleyse Shannon (Charmed), Brittany O’Grady (Star), Lily Donoghue (The Goldbergs) e Caleb Eberhardt (Choir Boy).

Le riprese dovrebbero partire molto presto dalla Nuova Zelanda, e questo perchè la Blumhouse prevede di far esordire Black Christmas in tempo per il prossimo Natale.

L’originale Un Natale Rosso Sangue è arrivato nelle sale nel 1974, sotto la regia di Bob Clark. La trama raccontava di una serie di omicidi brutali avvenuti all’interno di un campus universitario nel periodo di Natale. Per il killer però il “lavoro” non è facile visto che i ragazzi fanno di tutto per rovinargli i piani.