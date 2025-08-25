Blue Beetle | Il supereroe tornerà nel nuovo DCU?

Blue Beetle ha fatto parte della fase terminale del vecchio DCEU, ma sono in molti a chiedersi se possa tornare anche nel nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran.

Il vecchio DCEU è oramai alle spalle ma l’esempio del Peacemaker di John Cena, tornato anche in questo nuovo DCU, potrebbe far pensare che altri personaggi del vecchio franchise potrebbero seguire le stesse orme. Uno di questi potrebbe essere Blue Beetle. A parlare dello Jaime Reyes/Blue Beetle di Xolo Maridueña è stato lo stesso James Gunn. L’occasione è venuta da un’intervista rilasciata a Rotten Tomatoes (via GamesRadar).

Blue Beetle tornerà nel nuovo DCU?

Blue Beetle potrebbe essere adattato al nuovo DCU proprio come Peacemaker. Queste in pratica le parole di James Gunn.

“Peacemaker si è sempre trovato in una situazione strana. La gente dice che fa parte del DCEU, ma in realtà non lo era. Faceva parte di questo universo intermedio della DC, quando nessuno si assicurava che tutto fosse collegato, e in un momento in cui avrebbero riscritto tutto con Flash“, racconta Gunn a Rotten Tomatoes. “Potevamo fare più o meno quello che volevamo. C’era quel finale sfacciato che adoravo. Era una delle mie cose preferite dell’intera stagione, ma non si adattava al DCU.”

“E Peacemaker quasi… non c’è praticamente nulla da cambiare per farlo entrare facilmente nel DCU“, Gunn continua. “Lo stesso vale per Blue Beetle. Si sono integrati molto bene, ma forse dobbiamo ritoccare un paio di cose. Ma questo è il punto cruciale.”

A nostro avviso, Blue Beetle non è stato un grande successo commerciale, ma dal punto di vista della qualità si è comportato benissimo. Pertanto un ritorno nel nuovo DCU del personaggio potrebbe essere una buona idea.

Chi ha diretto Blue Beetle, e con quale cast?

Angel Manuel Soto ha avuto il ruolo da regista, mentre Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura. Il ruolo da protagonista è stato vestito da Xolo Maridueña, mentre Bruna Marquezine ha interpretato la sua fidanzata, nel cast hanno recitato anche George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Belissa Escobedo. Becky G darà voce all’alieno Khaji-Da. Il film è uscito al cinema il 18 agosto 2023.

Qual è la trama del film Blue Beetle?

Ecco la trama del film Blue Beetle: “Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.”