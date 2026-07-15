Il nuovo corso del DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran riserva una graditissima e inaspettata sorpresa per tutti i fan. Secondo quanto confermato in esclusiva da Deadline, l’attore Xolo Maridueña tornerà a indossare l’armatura aliena di Blue Beetle ed entrerà ufficialmente a far parte del cast di Superman: Man of Tomorrow, l’attesissimo sequel cinematografico dedicato all’Uomo d’Acciaio.

Si tratta del primo ritorno ufficiale del giovane interprete nei panni di Jaime Reyes dopo il debutto nel film stand-alone del 2023 diretto da Ángel Manuel Soto. La notizia sancisce in modo definitivo la continuità del personaggio all’interno del nuovo corso multimediale dei DC Studios, integrando uno degli eroi più freschi e amati dalle giovani generazioni direttamente nella pellicola che farà da pilastro per il futuro cinematografico del brand.

Il cast stellare del sequel di Superman e il destino della serie animata

Le riprese di Superman: Man of Tomorrow sono in corso dallo scorso aprile negli studi di Atlanta e proseguiranno per tutta l’estate, delineando una produzione dalle proporzioni colossali. Xolo Maridueña si unisce a un cast stellare precedentemente annunciato che vede David Corenswet nel ruolo di Superman, Nicholas Hoult nei panni della nemesi Lex Luthor, Lars Eidinger in quelli di Brainiac e Rachel Brosnahan come Lois Lane, affiancati da Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Adria Arjona e Aaron Pierre.

Se l’universo cinematografico riaccoglie a braccia aperte l’eroe di El Paso, rimangono invece forti dubbi sul destino del suo spin-off televisivo. Nel 2024 era stata infatti annunciata una serie animata di Blue Beetle sviluppata da Miguel Puga in collaborazione con Warner Bros. Animation. Tuttavia, a causa dei recenti cambi di rotta di HBO Max (ora Max), che ha deciso di dare priorità alle produzioni per adulti e famiglie ridimensionando drasticamente i budget per l’intrattenimento puramente infantile, il progetto animato non ha più ricevuto aggiornamenti ufficiali, lasciando intendere che il futuro di Jaime Reyes si giocherà principalmente sul grande schermo accanto alle leggende del DC Universe.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Superman: Man of Tomorrow

Superman: Man of Tomorrow Regia / Sceneggiatura: James Gunn (Showrunner DC Studios)

James Gunn (Showrunner DC Studios) Cast: David Corenswet, Xolo Maridueña, Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Adria Arjona, Aaron Pierre

David Corenswet, Xolo Maridueña, Nicholas Hoult, Lars Eidinger, Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Adria Arjona, Aaron Pierre Produzione: DC Studios, Warner Bros. Pictures

DC Studios, Warner Bros. Pictures Stato della produzione: Riprese in corso (Atlanta)

Riprese in corso (Atlanta) Distribuzione / HUB di riferimento: DC Universe