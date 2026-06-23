Lionsgate ha rotto il silenzio su uno dei rilanci horror più attesi dei prossimi anni. Con un video criptico diffuso a sorpresa sui canali social, lo studio ha annunciato che il nuovo, misterioso film della saga di Blair Witch Project arriverà ufficialmente nei cinema il 24 settembre 2027.

Il progetto vede la straordinaria convergenza dei due pesi massimi del terrore contemporaneo: la Blumhouse di Jason Blum e la Atomic Monster di James Wan, uniti per ridare linfa a un franchise che ha letteralmente riscritto la storia del cinema horror. La regia della pellicola è stata affidata a Dylan Clark, filmmaker salito alla ribalta nel panorama horror di YouTube e recentemente ingaggiato da Universal per l’adattamento del suo corto virale Portrait of God (prodotto da Sam Raimi e Jordan Peele).

Il ritorno dei creatori originali del 1999 e i dettagli della produzione

La vera bomba per i puristi della saga è il coinvolgimento diretto del team originale del 1884… anzi, del 1999. Tra i produttori esecutivi figurano infatti i creatori del primo storico film, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick e Gregg Hale, affiancati incredibilmente dai membri del cast originale Joshua Leonard e Michael C. Williams. La sceneggiatura del nuovo capitolo è stata firmata da Chris Thomas Devlin, mentre la squadra di produttori principali include Jason Blum, James Wan, Roy Lee, Adam Hendricks e Greg Gilreath.

Lionsgate spera di replicare, almeno in parte, l’epocale miracolo commerciale del primo film del 1999. Acquistato all’epoca da Artisan al Sundance Festival per appena 1 milione di dollari, l’originale The Blair Witch Project si trasformò in un fenomeno globale da 249 milioni di dollari nel mondo grazie a una campagna di marketing geniale che spinse il pubblico a credere che i filmati found footage fossero reali. I successivi tentativi del franchise — il sequel Book of Shadows del 2000 (fermato a 48 milioni globali) e il reboot del 2016 diretto da Adam Wingard (lanciato inizialmente con il titolo falso The Woods) — non sono mai riusciti a ritrovare quella magia, ma il tocco della coppia Blumhouse/Wan potrebbe cambiare le carte in tavola.