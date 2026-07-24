Blade Runner 2099: Il Primo Teaser trailer Svela il Futuro Cyberpunk di Prime Video

I neon di Los Angeles tornano ad accendersi: Prime Video ha finalmente diffuso da pochissimi minuti il primo attesissimo teaser trailer di Blade Runner 2099, la serie evento prodotta da Ridley Scott che promette di espandere l’universo fantascientifico iniziato nel 1982.

Ambientata 50 anni dopo dopo gli eventi visti in Blade Runner 2049, il sequel del cult di Ridley Scott diretto da Denis Villeneuve, la miniserie ci catapulta in un nuovo decennio fatto di dilemmi etici, estetica cyberpunk e una guerra silenziosa tra umanità e replicanti.

Di Cosa Parla Blade Runner 2099?

Se il primo film esplorava la caccia ai replicanti e il sequel del 2017 affrontava il mistero della loro riproduzione, Blade Runner 2099 ribalta molti dei paradigmi iniziali. I Replicanti non sono più schiavi da cacciare o bio-ingegneria da smaltire, ora sono loro a detenere il potere decisionale e politico della città. Gli esseri umani, un tempo padroni incontrastati, si ritrovano declassati al ruolo di cittadini di seconda classe.

Al centro delle vicende troviamo due figure chiave: Cora (Hunter Schafer), una fuggitiva umana disperata che si trova costretta ad assumere l’identità di un Cacciatore di Taglie (Blade Runner) per sopravvivere, in questo contesto Cora incontra Olwen (Michelle Yeoh), una replicante vicina al termine del proprio ciclo vitale con cui stringe un’inaspettata e fragile alleanza.

Note di produzione

Oltre a Hunter Scafer e Michelle Yeoh, nel cast trovano spazio Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Alla guida del progetto c’è Silka Luisa in veste di showrunner, mentre Ridley Scott torna come produttore esecutivo con la sua Scott Free Productions, garantendo la continuità visiva e concettuale dell’opera. La regia dei primi due episodi è stata affidata a Jonathan van Tulleken.

La miniserie farà il suo debutto ufficiale in streaming su Amazon Prime Video il 25 novembre

La nuova serie promette di fondere riflessione filosofica, ritmo serrato e un’estetica visiva mozzafiato, candidandosi a essere il fenomeno televisivo più atteso e ambizioso della stagione.

Blade Runner 2099 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 25 novembre.