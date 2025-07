Blade e Deadpool 4 | Nuovi aggiornamenti dai due film Marvel

L’universo cinematografico Marvel è in continua evoluzione, ed è per questo che ci si chiede se progetti a lungo richiesti, come Blade e Deadpool 4, troveranno presto spazio nella programmazione del celebre studio.

All’interno di un recente articolo di Variety, a tal proposito, sono state riportate alla luce alcune voci che, se confermate, potrebbero non rendere felici i tanti fan desiderosi di vedere questi due a lungo attesi progetti arrivare al cinema.

In particolare, sembra che i Marvel Studios non abbiano fretta di portare al cinema l’anti-eroe Blade. La lunga gestazione del progetto ha causato, nel tempo, l’abbandono di diversi registi (Bassam Tariq e Yann Demange) e di alcuni interpreti (Aaron Pierre e Delroy Lindo), stanchi dei continui ritardi nella produzione. Inoltre, ad oggi, non ci sono conferme riguardo alla partecipazione degli altri attori coinvolti nel cast, in particolare Mia Goth.

Un discorso simile sembra valere anche per un ipotetico Deadpool 4. A tal proposito, la fonte riferisce che Kevin Feige ha avuto contatti con Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine) per discutere del futuro dei due personaggi, ma nessuno di questi incontri sembra aver portato a un progetto concreto nel breve termine.

È un dato di fatto che le recenti performance negative al box office dei film Marvel Studios abbiano spinto Kevin Feige a rivedere i piani per il futuro dell’MCU (come confermato in una recente intervista). Di conseguenza, molti progetti potrebbero essere considerati “superflui” al momento. Tuttavia, è altrettanto vero che film come Deadpool & Wolverine rappresentano un punto di svolta per uno studio che ha segnato la storia recente del botteghino e che punta a continuare a farlo negli anni a venire.

Ovviamente continueremo a seguire la vicende per offrirvi presto nuovi aggiornamenti in merito.