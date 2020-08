Blackjack che passione: La lista dei migliori film a tema

Di sicuro quando si pensa ai giochi di casinò si pensa in primis al blackjack, il più famoso tra tutti i giochi di carte. Talmente famoso che molti registi se ne sono ispirati per i loro film o addirittura l’hanno preso come argomento principale della loro trama. Questo per dire l’importanza che ha il blackjack nella cultura contemporanea. Oggi vogliamo parlarvi della nostra top 5 dei migliori film sul backJack:

The Gambler

The gambler è un film di cui l’attore principale non è altri che il grande Mark Whalberg nel ruolo di Jim Bennett, professore di letteratura che accumula pericolosi debiti di gioco con i casinò delle varie mafie russe, coreane o afroamericane.

Il personaggio, del tutto dipendente dal gioco, non fa altro che indebitarsi sempre di più per via del suo modo di giocare assolutamente folle: scommette tutto finché perde...tutto.

Rain Man

Un altro capolavoro del cinema Hollywoodiano, uscito nel 1989 e con un cast strabiliante, capitanato da Dustin Hoffman e Tom Cruise. È la storia di Charlie, un venditore di auto (Tom Cruise) che ha appena perso il padre, il quale ha lasciato la maggior parte della sua fortuna al suo figlio maggiore. Peccato che Charlie non sapesse nulla della sua esistenza. Il film narra dunque dell'incontro tra lui e il fratello Raymond (Dustin Hoffman), malato di autismo ma dotato di un prodigioso talento matematico.

Charlie decide di andare a prendere suo fratello e i due finiscono per fare squadra durante una tappa a Las Vegas. Qui le qualità matematiche di Raymond si esprimono proprio al tavolo di blackjack grazie al il conteggio delle carte, mentre Charlie alza la puntata nel momento giusto.

Il Colpo – Analisi di una rapina

Gli amanti del blackjack apprezzeranno moltissimo questo film, che raccontai la vita di uno di quei croupier di casinò che i giocatori sfidano ai tavoli quando fanno le loro visite ai casinò di terra o a quelli online dal vivo. Jack Manfried (Clive Owen), scrittore che non riesce ad avere al successo, decide di lavorare in un casinò di lusso come croupier.

Questo film vi permetterà di capire meglio la realtà di un casinò vista dall’altra parte del tavolo: imbrogli, mancanza di rispetto delle regole di gioco da parte del personale del casinò, la perdita catastrofica dei soldi da parte di certi giocatori, ma evidenzierà anche le relazioni complicate che nascono negli ambienti di gioco.

Amore e morte al tavolo da gioco

Stacey (Andra Millian), una ragazza povera e timida, scopre di avere uno straordinario dono per il blackjack. Aiutata dalla sua professoressa e da Will (Kevin Costner), un giocatore incallito che conosce tutti i trucchi del gioco, va a fare il giro dei casinò. Ogni volta ne esce con grossi guadagni, cosa che la porta inevitabilmente a scontrarsi con i proprietari delle case da gioco, che non vedono di un buon occhio la sua fortuna.

21

Come indica il suo nome, è il film per eccellenza sul blackjack! È la storia di Ben Campbell (Jim Sturgess), giovane e brillante studente al MIT in Boston, che si trova ad avere bisogno di soldi per potersi pagare i suoi studi ad Harvard. Studia e lavora contemporaneamente finché il suo talento naturale per la matematica lo rivela al suo professore (Kevin Spacey) che organizza delle sedute di blackjack clandestine con un gruppo di altri studenti allo scopo di andare a giocare nei casinò di Las Vegas durante i weekend. Jim prende gusto a questa nuova vita segreta fatta di gioco, alberghi di lusso, discoteche, cocktail e piscine con i suoi amici tra cui la sua nuova ragazza e compagnia d’università (Kate Bosworth). Sembra andare tutto liscio finché i padroni dei casinò di Las Vegas si accorgono che qualcosa non va.

Siamo sicuri che dopo aver visto almeno uno di questi favolosi film della nostra selezione vi verrà la voglia e la curiosità, se non l'avete ancora fatto, di provare a giocare al blackjack. Però dovete sapere che la realtà non è sempre come nei film, e questo vale anche per il blackJack, dove non sempre si vince e finisce tutto bene.

Per questo motivo dovete sapere che potete giocare a blackjack online completamente gratis, da casa vostra. Potrete così divertirvi con questo gioco così ricco di storia e che ha ispirato tanti registi, senza però rischiare di perdere i vostri soldi! Online potete divertirvi quanto volete, senza tirare fuori nemmeno un euro e godendovi le emozioni del gioco senza rischiare nulla.