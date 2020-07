Black Widow conterrà 30 minuti in formato IMAX

Il cinecomic Black Widow arriverà nelle sale dal prossimo novembre, ed a quanto pare con 30 minuti di sequenze completamente girate in IMAX.

La notizia è stata confermata in queste ore, ed arriva direttamente dalla riunione degli azionisti IMAX (qui la diretta), anche se non è stata specificata quale sia la sequenza (o le sequenze) in questione.

In casa Marvel Studios sono stati Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ad ottenere enormi sequenze girate nel medesimo formato.

BLACK WIDOW