Una buona porzione di Black Widow sarà presentato in formato IMAX

I Marvel Studios hanno rivelato che una buona porzione di Black Widow è stato girato in IMAX, e di conseguenza i fan potranno gustarlo in un formato spettacolare.

All’interno dell’annuncio social, infatti, l’account IMAX Corporation ha rivelato che Black Widow per circa 22 minuti della sua durata potrà essere apprezzato in sala con formato 1.90:1 (comunemente noto come formato IMAX). In precedenza anche altri film Marvel hanno goduto di tale privilegio, a tal proposito citiamo Captain America: Civil War (in cui tutta la battaglia all’aeroporto era stata girata in IMAX), Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, entrambi girati nella loro interezza nel formato IMAX.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. DISTRIBUZIONE: L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip). In Italia approderà nelle sale il 7 luglio e solo due giorni dopo su Disney+ con Accesso Vip.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

