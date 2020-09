Black Widow: Nuova fan theory sul futuro di Taskmaster

Questa mattina torniamo a parlare di Black Widow, il prossimo cinecomic del Marvel Studios, e lo facciamo riportando una fan theory riguardante il villain Taskmaster.

Da tempo al centro di numerose speculazioni da parte dei fan, il futuro di Taskmaster nell’MCU è tornato prepotentemente d’attualità… ammesso che il villain sopravviva allo scontro con Vedova Nera.

Secondo la fan theory abbastanza interessante, riportata in rete da ScreenRant, i Marvel Studios avrebbero in mente un futuro molto radioso per il villain dopo Black Widow. Nel particolare la teoria vedrebbe Taskmaster pronto alla redenzione, e quindi risorsa importante per gli Avengers viste le sue immense qualità da spia e combattente.

La teoria, seppur non supportata da fonti ufficiali, potrebbe non essere così fantasiosa, e questo perchè nei fumetti il personaggio ha più volte vestito la figura di antieroe, un ruolo finora raccolto nell’MCU solo dal Soldato d’Inverno. Andando a ritroso nelle pagine dei fumetti Marvel Comics, infatti, Taskmaster dopo una serie di azioni poco ammirevoli, ha cercato la redenzione con azioni da considerare quasi eroiche, senza mai riuscire ad ottenere la fiducia piena da parte degli Avengers. Va ricordato inoltre che Taskmaster ha spesso avuto collaborazioni con Deadpool e Moon Knight, due personaggi prossimi all’introduzione nel Marvel Cinematic Universe.

Cosa pensate di questa fan theory?

BLACK WIDOW

PRODUZIONE : Le riprese di Black Widow si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Black Widow è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

: Le riprese di Black Widow si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Black Widow è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST : Scarlett Johansson , Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

: Scarlett Johansson Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. TRAMA : Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 6 novembre 2020.