Black Widow: David Harbour pubblica una nuova foto del suo Red Guardian

L’attore David Harbour ha pubblicato in rete una nuova foto di Black Widow, il cinecomic Marvel Studios al momento ancora destinato ad un uscita cinematografica il prossimo maggio.

L’immagine in questione, diffusa attraverso l’account Instagram dell’attore, mostra Red Guardian (Guardiano Rosso) mentre sembra intento a sferrare un pugno al suo avversario, chiunque esso sia. Trovate la foto di David Harbour in fondo alla pagina.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

ìNelle sale Usa dal 7 maggio 2021.