Black Phone 2 | The Grabber torna nel primo trailer

Universal Pictures ha svelato il primo trailer di Black Phone 2, sequel del fortunato horror targato Blumhouse.

Il lancio del trailer è avvenuto in occasione del panel Blumhouse Productions del CCXP Mexico andato in scena quando in Italia era notte. Col trailer (aspettiamo la versione italiana), Universal Pictures ha anche svelato il poster ufficiale che, ovviamente, introduce il ritorno dello spietato killer di bambini interpretato da Ethan Hawke chiamato The Grabber.

Black Phone 2 porterà sul grande schermo la vendetta dall’oltretomba di The Grabber nei confronti dell’oramai non più bimbo Finn (Mason Thames), vendetta che sembra materializzarsi anche ai danni della sorella minore, Gwen (Madeleine McGraw).

Black Phone 2 | Cosa Sappiamo del Film

Scott Derrickson torna alla regia, con una sceneggiatura co-firmata dal suo collaboratore di lunga data C. Robert Cargill. L’idea di base per il sequel di Black Phone è arrivata da Joe Hill, autore del racconto auto-conclusivo che ha ispirato il primo film, nonché figlio del grande Stephen King. Black Phone 2 è stato prodotto da Jason Blum, Derrickson e Cargill. I produttori esecutivi sono Adam Hendricks e Ryan Turek. L’uscita nelle sale USA a partire dal 17 ottobre 2025.

Nel cast spiccano i volti di Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora, Jeremy Davies, Maev Beaty e Graham Abbey.

Black Phone | La Trama del Primo Film

Il telefono è morto. E sta squillando. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.