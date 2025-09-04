Black Phone 2 | Il nuovo trailer dell’horror Blumhouse

E’ disponibile il nuovo trailer italiano di Black Phone 2, l’horror Blumhouse Productions in sala da ottobre 2025.

Il ritorno in sala dello spietato killer di bambini interpretato da Ethan Hawke “The Grabber” è sempre più vicino. Quest’oggi la divisione nazionale della Universal Pictures ha svelato le nuove inquietanti immagini del secondo trailer di Black Phone, sequel del fortunato horror ispirato ad un racconto di Joe Hill, figlio del grande Stephen King.

La trama ufficiale del film Black Phone 2

La trama di Black Phone 2 recita: Quattro anni fa, il tredicenne Finn uccise il suo rapitore e riuscì a fuggire, diventando l’unico sopravvissuto a Il Rapace. Ma il vero male trascende la morte… e il telefono sta squillando ancora.

Mentre Finn, ormai diciassettenne, lotta per affrontare la vita dopo il rapimento, la testarda Gwen, che ora ha 15 anni, inizia a ricevere telefonate nei sogni dal telefono nero e a vedere inquietanti visioni di tre ragazzi perseguitati in un campo invernale noto come Alpine Lake.

Determinata a risolvere il mistero e porre fine all’incubo per sé e per suo fratello, Gwen convince Finn a recarsi al campo durante una tempesta di neve. Lì, scopre un legame sconvolgente tra Il Rapace e la storia della propria famiglia. Insieme, lei e Finn dovranno affrontare un assassino che, nella morte, è diventato più potente — e più importante per loro — di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Il cast del film Black Phone 2

Il cast di Black Phone 2 include il quattro volte candidato all’Oscar® Ethan Hawke torna nel ruolo più terrificante della sua carriera: Il Rapace è in cerca di vendetta contro Finn (Mason Thames) dall’aldilà, minacciando sua sorella minore Gwen (Madeleine McGraw). Il cast include il candidato all’Oscar® Demián Bichir (The Nun, A Better Life) nel ruolo del responsabile del campo, Arianna Rivas (A Working Man) nel ruolo di sua nipote, Miguel Mora (The Black Phone) nel ruolo del fratello di una delle vittime di The Grabber, e Jeremy Davies, che torna nei panni del padre di Finn e Gwen, Terrence. Tra le nuove aggiunte al cast troviamo anche Maev Beaty (Beau ha paura) e Graham Abbey (Under the Banner of Heaven).

Dall’acclamato regista e sceneggiatore Scott Derrickson, che torna dietro la macchina da presa, Black Phone 2 è scritto nuovamente da Derrickson & C. Robert Cargill, basandosi sui personaggi creati da Joe Hill. Il film è prodotto da Jason Blum, Derrickson e Cargill. I produttori esecutivi sono Adam Hendricks e Ryan Turek.

Quando uscirà al cinema Black Phone 2?

Black Phone 2 uscirà al cinema dal 16 ottobre 2025. Distribuito da Universal Pictures e Blumhouse, il fenomeno horror The Black Phone, uscito nel 2022, ha ottenuto grandi consensi dalla critica e ha incassato oltre 160 milioni di dollari in tutto il mondo.