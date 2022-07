I primi contenuti promozionali relativi a Black Panther: Wakanda Forever dovrebbero essere mostrati al Comic-Con di San Diego, ma nell’attesa ecco che il merchandising viene in aiuto.

Attraverso un post-social apparso su Twitter ieri, infatti, sono stati diffuse foto relative a due magliettine branderizzate Black Panther: Wakanda Forever. Nel particolare, è possibile apprezzare in entrambe quello che sarà il look di Ironheart, uno dei nuovi personaggi dell’universo Marvel presenti nel film.

Riri Williams (nel film interpretata da Dominique Thorne) farà il suo esordio nell’MCU con Black Panther: Wakanda Forever, ma successivamente avrà una serie su Disney+ tutta sua.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Ryan Coogler. La produzione sarà ancora a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson comporrà la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono tenute in Georgia ma anche in location tra Worcester e Boston.

CAST: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorn. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’11 novembre 2022.