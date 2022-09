Black Panther: Wakanda Forever sulle copertine di Empire Magazine

La rivista Empire Magazine ha scelto Black Panther: Wakanda Forever per le due speciali copertine relative al prossimo numero.

Le due copertine, una delle quali destinata ovviamente agli abbonati, mostrano alcuni dei sicuri protagonisti del prossimo cinecomic Marvel Studios, come tristemente noto, orfano del suo protagonista Chadwick Boseman, l’attore tragicamente scomparso nell’agosto del 2020. In copertina trova spazio anche Tenoch Huerta come Namor, re di una nazione subacquea nascosta.

Check out the brand-new @EmpireMagazine newsstand cover on sale September 29 and exclusive subscriber cover for Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever.



Only in theaters 11.11.22. pic.twitter.com/MI5xHCXVEg — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 23, 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Il film è stato diretto da Ryan Coogler. La produzione a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson ha composto la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono tenute in Georgia ma anche in location tra Worcester e Boston. NEL CAST Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorne, Michaela Cel, Mabel Cadena, Alex Livanalli, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Florence Kasumba. Al cinema dall’11 novembre 2022.

TRAMA: In “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze del mondo esterno dopo la morte di Re T’Challa. Mentre i Wakandiani cercano di accogliere questo nuovo capitolo della loro storia, gli eroi devono unire le forze con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ed Everett Ross (Martin Freeman) creando un nuovo patto per il regno di Wakanda. Nel film debutterà Tenoch Huerta come Namor, re di una nazione subacquea nascosta, e nel cast figurano anche Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.