Black Panther 3 | Denzel Washington confermato nel cast

Il regista Ryan Coogler ha confermato di essere a lavoro su Black Panther 3, ma anche di aver scritto un ruolo per Denzel Washington.

Nel corso di un podcast 7PM in Brooklyn con Carmelo Anthony, dove ha partecipato per parlare di I Peccatori ma anche dei suoi prossimi progetti, il prolifico regista Ryan Coogler si è ritrovato a rispondere ad alcune domande su Black Panther 3, ed in particolare sul coinvolgimento del premio Oscar Denzel Washington.

“È un gran casino. Davvero, amico… Tutto questo, tutto quanto detto sopra, amico“, ha affermato Coogler quando gli è stato chiesto delle voci, confermando di essere a lavoro su un ruolo specifico e a un personaggio specifico per Washington in Black Panther 3. “Non c’è finzione in giro“.

Chiaramente il regista non ha offerto ulteriori dettagli sul ruolo, ma tanto basta per confermare una volta e per tutte l’ingresso del grande Denzel Washington nell’MCU. Per quanto riguarda Black Panther 3, i Marvel Studios non hanno ancora annunciato il film ufficialmente, ma diverse fonti affermano che arriverà sicuramente al cinema.

Black Panther: Wakanda Forever | In attesa del nuovo film

Black Panther: Wakanda Forever ha incassato oltre 800 milioni di dollari al botteghino mondiale. Per la sua interpretazione di Queen Ramonda, l’attrice Angela Bassett ha vinto il suo secondo Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Il film ha inoltre visto il ritorno di Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Florence Kasumba. A loro si sono uniti i nuovi arrivati ​​nel franchise Tenoch Huerta, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.