Il padiglione della Hall H al San Diego Comic-Con continua a regalare scosse sismiche per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Oltre ai grandi annunci sul fronte soprannaturale, Kevin Feige e il regista Ryan Coogler sono saliti sul palco per svelare ufficialmente Black Panther 3. Come riportato da The Hollywood Reporter, il terzo capitolo della saga farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2028 e verrà interamente girato nel prestigioso formato 70mm.

Il nuovo erede di Wakanda: la trama, il cast e il collegamento post-Secret Wars

La vera sorpresa della presentazione è stata l’ingresso nel cast dell’attore britannico David Jonsson (star emergente già apprezzata in Alien: Romulus e Industry). Jonsson interpreterà la versione adulta del figlio di T’Challa (T’Challa II), introducendo così il nuovo volto destinato a raccogliere la leggendaria eredità lasciata dal compianto Chadwick Boseman.

Il finale di Black Panther: Wakanda Forever (2022) aveva rivelato l’esistenza del piccolo Toussaint/T’Challa, avuto in gran segreto da T’Challa e Nakia (Lupita Nyong’o). Sebbene Marvel non abbia ancora spiegato le dinamiche narrative che porteranno al salto temporale o alla crescita del personaggio, la collocazione del film nel dicembre 2028 — successivamente agli eventi di Avengers: Secret Wars — suggerisce che le ripercussioni sul multiverso giocheranno un ruolo chiave.

I fan in sala hanno accolto Jonsson al grido di “Wakanda Forever”, con l’attore che si è detto profondamente onorato di entrare a far parte di una saga di questo rilievo.

Ricordiamo che durante il panel Marvel Studios è stato annunciato Ryan Gosling come volto del film Ghost Rider.

David Jonsson is your new Black Panther.



Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/39FVl9fwbz — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Scheda Tecnica

Titolo: Black Panther 3 (Titolo provvisorio)

Black Panther 3 (Titolo provvisorio) Regia: Ryan Coogler

Ryan Coogler Sceneggiatura: Ryan Coogler

Ryan Coogler Cast: David Jonsson, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke

David Jonsson, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke Produzione: Marvel Studios, Proximity Media

Marvel Studios, Proximity Media Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe