Black is King: Beyoncé sbarca su Disney+

A un anno dall'uscita del remake in live-action de Il Re Leone a cui Beyoncè ha partecipato sia nella colonna sonora che come doppiatrice (ha prestato la sua voce a Nala), sono già disponibili un nuovo trailer e un nuovo poster di Black Is King, scritto e prodotto dalla stessa popstar e che arriverà su Disney+ il 31 Luglio.

Black Is King è praticamente il nuovo visual album dell’artista, basato sulle musiche di The Lion King: The Gift, e dedicato alla comunità nera e alla sua battaglia per affermarsi in un mondo di bianchi.

Il visual album inizialmente doveva essere la prosecuzione del progetto musicale de Il Re Leone, ma ha assunto connotati diversi dopo la morte di George Floyd e le proteste del Black Lives Matter.

Il nuovo trailer svela anche alcuni dei protagonisti che vi prenderanno parte. C'è il marito di Beyoncè, Jay-Z, ma anche sua madre Tina Knowles-Lawson, Naomi Campbell, Lupita Nyong’o, Kelly Rowland, Pharrell Williams. Black Is King includerà anche contributi dei registi Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere, Ibra Ake, Dikayl Rimmasch, Jake Nava e Kwasi Fordjour.

Disney+ ha recentemente annunciato un accordo di distribuzione che renderà il film disponibile per lo streaming in gran parte del continente africano, tra cui Sudafrica, Nigeria, Ghana, Etiopia, Namibia, Camerun, Liberia, Burundi, Senegal, Togo e altri paesi.

IL POSTER

IL TRAILER