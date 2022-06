Promosso da alcuni giorni attraverso il rilascio di tanti interessanti materiali promozionali, il primo trailer di Black Adam è finalmente approdato in rete.

A diffondere in rete per primo il trailer è stato, come da promessa, Dwayne Johnson attraverso i suoi profili social, successivamente sono stati i canali ufficiali della Warner Bros ha continuare la forsennata campagna promozionale. Il trailer mostra in breve le origini di Black Adam, per poi dare spazio alla celebre Justice Society of America. In Italia il cinecomic sarà disponibile per le sale a partire dal 20 ottobre.

Il mondo aveva bisogno di un eroe, ha avuto #BlackAdam. Dal 20 ottobre solo al cinema. pic.twitter.com/7UaEKgO6s2 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) June 8, 2022

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer. USCITA: Il film arriverà nelle sale Usa dal 21 ottobre 2022. In Italia dal 20 ottobre.