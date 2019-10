Continua la pazza campagna promozionale legata all'uscita nelle sale di Birds of Prey (e la Fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Ecco un nuovo particolare banner.

Il banner in questione prende di mira - se vogliamo definirlo così - Friends, la leggendaria serie tv che da poco ha festeggiato i 25 anni dalla prima messa in onda.

Per rivedere il primo folle trailer italiano, visitate questa pagina.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson..

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.