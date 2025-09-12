E’ finalmente arrivato un nuovo aggiornamento sul film Netflix ispirato al celebre gioco Bioshock.

Annunciato dal colosso dello streaming nel lontano 2022 (qui il nostro articolo), il film ispirato a Bioshock sembra oramai in dirittura d’arrivo. A confermare la notizia è stato il produttore Roy Lee in occasione di un’intervista rilasciata a The Direct (via SuperHeroHype).

Cos’ha detto Roy Lee del film Bioshock?

In sostanza, il produttore Roy Lee ha confermato che il film Bioshock è attualmente in via di sviluppo, e che sarà quasi certamente il prossimo film che il regista Francis Lawrence girerà. “Beh, The Long Walk è diventato realtà perché BioShock è stato posticipato di un po’, e abbiamo dovuto lavorare ancora un po’ sulla sceneggiatura“, ha detto Lee. “E così, mentre la sceneggiatura era in lavorazione, abbiamo girato The Long Walk, e lui era già impegnato a realizzare il prossimo film di Hunger Games. Quindi lo aspetta solo quando Hunger Games sarà completato, e la sceneggiatura è in lavorazione proprio ora.”

Il produttore ha anche svelato che la trama del film Bioshock sarà incentrata sul primo capitolo della saga di videogiochi. “Netflix vuole che teniamo tutto segreto“, ha rivelato. “Ma sarà sicuramente basato sul primo gioco di BioShock.”

Alcune informazioni sulla saga di videogame Bioshock

BioShock è un videogioco sparatutto in prima persona, primo capitolo dell’omonima serie, sviluppato dalla 2K Boston (vedi Irrational Games) e pubblicato dalla 2K Games. Nel 1960, il protagonista, Jack, è un passeggero di un aereo che precipita nell’Oceano Atlantico. Unico sopravvissuto, si dirige verso un faro che ospita un terminale di batisfere, che lo porta a Rapture. Jack viene contattato via radio da Atlas, che lo guida ad affrontare i pericoli della città in rovina.