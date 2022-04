Bif&st 2022: i vincitori di Panorama Internazionale

Posted on

Per il penultimo giorno di incontri del Bif&st 2022 al Teatro Petruzzelli, stamattina è stato proiettato “Ghiaccio”, il film che segna il debutto alla regia del cantautore Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis. Protagonista del film (accanto a Giacomo Ferrara), Vinicio Marchioni che per questa interpretazione ha vinto il Premio Vittorio Gassman per il migliore attore