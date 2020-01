Bif&st 2020: Bombshell sarà il film d'apertura

Ad aprire l'undicesima edizione del Bif&st - Bari International Film Festival sarà il film Bombshell - La voce dello scandalo.

Bombshell - La voce dello scandalo sarà una vera e propria anteprima per l’Italia, a tal proposito ricordiamo che Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema, lo distruibuirà in sala a partire dal 26 marzo attraverso il marchio 01 Distribution.

Il Bif&st 2020 si terrà a Bari dal 21 al 28 marzo 2020 nei vari luoghi designati, ricordiamo inoltre che questa undicesima edizione sarà dedicata a Mario Monicelli

La pellicola con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie racconta l’incredibile storia realmente accaduto delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne, molto differenti tra loro, che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato.