Biancaneve | Il film con Rachel Zegler in arrivo su Disney+

Il nuovo live action ispirato al mito di Biancaneve è in arrivo sulla piattaforma digitale Disney+.

Dopo il passaggio “non proprio memorabile” nelle sale di tutto il mondo (205 milioni di dollari al Box Office Worldwide), il nuovo live action Biancaneve si appresta a fare il suo esordio su Disney+. Quest’oggi la famosa piattaforma di streaming ha annunciato il lancio del film a partire dall’11 giugno 2025, ovvero tra meno di una settimana da oggi. L’annuncio è stato accompagnato dal rilascio in rete di uno spot.

Biancaneve | Le Note di Produzione del Film

La rivisitazione in chiave live-action del film Disney Biancaneve e i Sette Nani trasporta il pubblico in una nuova emozionante avventura cinematografica, che offre inoltre un incantevole tuffo nel passato. Gli spettatori di oggi potranno godere degli straordinari effetti visivi che portano in vita la natura e la fantasia, come il pubblico del 1937 fu affascinato dalla magia dell’animazione.

Con una colonna sonora che unisce canzoni originali e rivisitazioni degli amati classici, il film Disney Biancaneve vede le musiche del talentuoso team vincitore dell’EGOT®, composto da Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman, La La Land). Biancaneve (Rachel Zegler) condivide le sue speranze nell’accorata nuova ballata “Aspetto un desiderio”, uno dei numerosi brani del “regno contemporaneo” che si aggiungono ai classici senza tempo come “Ehi-Ho” e “Impara a fischiettar”.

In streaming su Disney+, i fan possono inoltre rivedere Biancaneve e i Sette Nani, l’innovativo classico d’animazione che ha segnato l’inizio dell’eredità narrativa di Disney e tornare al pozzo dei desideri dove la magia è iniziata.

Il film Disney Biancaneve è diretto da Marc Webb, scritto da Erin Cressida Wilson e prodotto da Marc Platt, p.g.a., e Jared LeBoff, p.g.a., con Callum McDougall come produttore esecutivo.

Il nuovo film Disney Biancaneve è la rivisitazione in chiave live-action della classica fiaba Disney del 1937. La magica avventura ripercorre la storia senza tempo con Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot nei panni della matrigna, la Regina Cattiva, e con gli amati personaggi Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo.

Disney+ | About

