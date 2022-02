Posted on

La divisione nazionale della Paramount Pictures ha rilasciato oggi il primo trailer (anche in italiano) di Un Posto Tranquillo (A Quiet Place), il thriller soprannaturale diretto da John Krasinski. Per il suo film d’esordio, John Krasinski sceglie come protagonista la moglie, Emily Blunt, e porta sul grande schermo un’inquietante storia ambientata all’interno di una fattoria