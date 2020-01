Better Call Saul rinnovato per una sesta stagione. Sarà l'ultima

AMC ha ufficializzato la sesta stagione per la serie tv Better Call Saul, confermando però che si tratterà dell'ultima.

Nato come prequel della serie cult Breaking Bad, lo show creato da Peter Gould si chiuderà con la sesta stagione, in onda nel corso del 2021. Ecco le parole dello showrunner:

Fin dall'inizio, speravamo di poter raccontare l'intera storia. Ci abbiamo provato con tutti i mezzi ad approdare alla fine di questi 63 episodi.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà composta da 13 episodi che andranno in onda nel 2021. La quinta stagione prenderà il via il 23 febbraio negli USA e sarà disponibile, con cadenza settimanale, dal 24 febbraio su Netflix Italia.

Ad oggi Netflix presenta sul proprio catalogo la quarta stagione, la cui trama verte sulle conseguenze della morte di Chuck, E Jimmy che ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del crimine. La chiusura della stagione prevedeva l'arrivo di Saul.

