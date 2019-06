In procinto di essere presentata ufficialmente durante il prossimo San Diego Comic-Con, la serie tv Carnival Row si mostra quest’oggi grazie ad un nuovo teasser trailer.

Protagonisti dello show Orlando Bloom e Cara Delevingne, rispettivamente un uomo ed una fata che vivono una storia d’amore segreta in una realtà che ha unito più mondi. Una serie di terribili omicidi mette però a rischio l’instabile pace esistente nel loro mondo, ed ovviamente il loro rapporto.

Legendary Television produce Carnival Row, così come Marc Guggenheim, René Echevarria, Jon Amiel, Orlando Bloom e Travis Beacham.

Nel cast anche David Gyasi nella parte di Agreus, un fauno misteriosamente benestante che si trasferisce in un quartiere prevalentemente abitato dagli umani sfidando l’ordine sociale; Karla Cromeche sarà Tourmaline, un’astuta poetessa in fuga da una patria in guerra; Indira Varma nella parte di Piety Breakspear, la regale a astuta matriarca della famiglia che governa la città di The Burgue; e Tamzin Merchant che interpreterà Imogen Suprnrose, una ragazza che vede in Agreus l’opportunità di dare una svolta al destino della sua famiglia aristocratica.

Gli uomini hanno invaso i mondi magici abitati dalle più disparate creature mitologiche esistenti, la convivenza tra razze è però un’utopia, così come l’amore, assolutamente vietato.

Carnival Row sarà rilasciata in streaming da Amazon Prime Video il 30 agosto 2019 in lingua originale, ed il 22 novembre nella versione doppiata.