Ben Wheatley scelto per la regia del sequel di Shark: Il Primo Squalo

L’inatteso successo al Box Office di Shark: Il Primo Squalo (The Meg) ha portato la Warner Bros a mettere in cantiere un secondo capitolo già nel corso del 2019, ciononostante è soltanto da oggi che lo studios ha iniziato a muovere i primi passi.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha rivelato che Warner Bros ha scelto Ben Wheatley per dare vita al sequel di Shark: Il Primo Squalo. Il regista è noto per High-Rise e Rebecca, entrambi progetti realizzati da Netflix.

La fonte ha aggiunto che Wheatley dirigerà una sceneggiatura firmata da Dean Georgaris e Jon & Erich Hoeber, confermando inoltre il ritorno di Jason Statham nel ruolo da protagonista.

Il primo capitolo, così come lo sarà il suo sequel, si è ispirato al romanzo di Steve Alten dal titolo Meg, con al centro dell’attenzione la scoperta di uno squalo preistorico (megalodonte) ancora in vita da parte di alcuni scienziati. Shark: Il Primo Squalo ha incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, divenendo una delle sorprese al botteghino del 2018.