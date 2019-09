MGM ha fissato la data di uscita di Tomb Raider 2, sequel del noto adattamento cinematografico della saga videoludica uscirà infatti nel marzo del 2021.

Il film approderà nelle sale americane il 19 marzo 2021, mentre per quanto riguarda la regia, la major ha ingaggiato Ben Wheatley, regista di film come Free Fire e High Rise: La Rivolta. La sceneggiatura è stata affidata nei mesi scorsi a Amy Jump, già collaboratore di Wheatley in passato. Non è mai stato in discussione il ritorno di Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft.

Come noto, Tomb Raider è tratto dell’omonima saga videoludica dedicata alla celebre eroina Lara Croft. Il film ha incassato la bellezza di 274 milioni di dollari, scritto da Geneva Robertson-Dworet e Alastair Siddons e diretto da Roar Uthaug.

GK Films sarà ancora co-produttrice.