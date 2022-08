Sir Ben Kingsley è il primo attore a far parte del cast di Wonder Man, una delle future serie Marvel Studios in arrivo su Disney+.

L’attore riprenderà il ruolo dell’attore fallito Trevor Slattery già ammirato in Iron Man 3, in uno dei corti Marvel Studios e successivamente in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Mancano ancora dettagli riguardanti l’entità della sua nuova collaborazione nell’MCU, ma secondo Variety pare che si tratterà di una presenza regolare.

La serie Wonder Man è stata annunciata lo scorso mese di giugno (qui), e nasce da un remunerativo contratto stipulato dai Marvel Studios con il regista Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e del futuro sequel. Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie.

Wonder Man (nessun collegamento con la Wonder Woman della DC) nei fumetti non è altro che Simon Williams, un dirigente d’affari caduto in disgrazia che fa un patto con i Signori del Male per ottenere super poteri e unirsi ai Vendicatori con l’obiettivo di tradirli dall’interno. Dopo aver ottenuto i super poteri, tuttavia, Simon sceglie di non tradire la sua nuova squadra mandando su tutte le furie la terribile setta.