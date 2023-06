Ben Affleck ed i misteri della mente nel trailer di Hypnotic

Leone Film Group quest’oggi ha presentato il trailer italiano di Hypnotic, thriller diretto da Robert Rodriguez con protagonista Ben Affleck.

Annunciato nel novembre del 2019, il nuovo thriller diretto da Robert Rodriguez (Alita) presenta un Ben Affleck, libero probabilmente dalla pesante ombra di Batman, alle prese con un criminale in grado di alterare la percezione umana attraverso l’ipnosi. Hypnotic sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 6 luglio, distribuito da 01 Distribution. Qui di seguito il trailer italiano:

Il film è stato diretto da Robert Rodriguez, su una sceneggiatura da co-scritta dallo stesso Rodriguez in coppia con Max Borenstein. Nel cast Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, e William Fichtner. Distribuito da 01 Distribution, Hypnotic sarà nelle sale il 6 luglio 2023.

TRAMA: Il detective Danny Rourke, determinato a ritrovare la figlia scomparsa, si ritrova catapultato in un vortice di avvenimenti al limite del reale quando inizia a investigare su una serie di rapine in banca.

Con l’aiuto di una sensitiva, Diana Cruz, si troveranno ad inseguire un uomo estremamente pericoloso, che Rourke ritiene essere la chiave per arrivare a sua figlia. Un’indagine che li porterà a vivere un serie di eventi dove anche le ipotesi più elementari saranno messe in discussione perché nulla è come sembra.

IL POSTER ITALIANO