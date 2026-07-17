Netflix ha annunciato la data di uscita di Below, una nuova serie Monster/Mistery ambientata in Canada. Il debutto sulla piattaforma di streaming è previsto per il prossimo 8 ottobre.

Sviluppato da Jesse McKeown (già sceneggiatore e produttore per The Umbrella Academy), il progetto unisce dinamiche da dramma familiare a elementi di thriller soprannaturale, sfruttando l’isolamento geografico delle comunità costiere canadesi.

La sinossi e l’ambientazione

La vicenda si svolge in una remota cittadina di pescatori a Terranova (Newfoundland), location in cui si sono tenute anche le riprese principali per restituire il realismo e l’atmosfera rigida del territorio.

La narrazione ruota attorno a Calvin Penney (interpretato da Josh Hartnett), un pescatore locale segnato da difficoltà personali e dal trauma mai superato della morte del padre, avvenuta in circostanze mai chiarite. La routine della comunità viene interrotta dall’apparizione di una sconosciuta e pericolosa creatura marina. Per proteggere la propria famiglia, e in particolare il figlio Wade, Calvin si troverà a collaborare con Fonda Howander, una biologa marina giunta sul posto per studiare scientificamente il fenomeno.

La trama si svilupperà su due binari paralleli: da un lato la gestione dell’emergenza legata alla creatura, dall’altro l’indagine sui segreti storici custoditi dagli abitanti dell’isola.

Cast e produzione

La serie fa affidamento su un cast di volti noti della televisione e del cinema internazionale, tra i quali spiccano Josh Hartnett (Penny Dreadful, Oppenheimer) nel ruolo di Calvin Penney, Mackenzie Davis (Station Eleven, Halt and Catch Fire) in quelli di Fonda Howander, mentre Charlie Heaton (Stranger Things) vestirà i panni di Wade Penney.

Secondo quanto dichiarato dal creatore Jesse McKeown, l’ispirazione per lo show guarda al cinema di genere classico degli anni ’70 e ’80, in particolare alle prime opere di Steven Spielberg e John Carpenter, dove la minaccia esterna funge da catalizzatore per esplorare le fragilità e le tensioni sociali di una comunità ristretta.

Below vedrà la luce su Netflix il prossimo 8 ottobre, con il rilascio di tutti i 6 episodi che compongono la prima stagione.