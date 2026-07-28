Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Below, miniserie in sei episodi firmata dallo showrunner Jesse McKeown e interpretata da Josh Hartnett. La produzione — che farà il suo debutto in anteprima mondiale il 10 settembre aprendo la sezione Primetime del Toronto International Film Festival 2026 (TIFF) — approderà poi in streaming su Netflix l’8 ottobre.
Una creature “non soprannaturale” tra mito, suspense e segreti di famiglia
La storia ruota attorno a Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescatore dal cuore grande ma ostinato, ancora perseguitato dalla misteriosa morte del padre avvenuta decenni prima. Quando un’identificata e reale creatura marina inizia a terrorizzare la sua piccola comunità nella provincia di Terranova (Newfoundland), Calvin si batte per tenere uniti i suoi cari.
Determinato a proteggere suo figlio Wade (interpretato da Charlie Heaton) e il resto della famiglia, Calvin fa squadra con una ricercatrice marina di passaggio (Mackenzie Davis) per affrontare il mostro e svelare i segreti sepolti dell’isola prima che sia troppo tardi. Netflix precisa che non si tratta di una storia soprannaturale, bensì di un racconto che fonde mito locale, altissima suspense e un tocco di umorismo, esplorando i temi della comunità e del cambiamento.
Nel cast della serie figurano anche Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell e Willow Kean.
Scheda Tecnica e Appendice Finale
- Titolo originale: Below
- Regia: Jamie Childs (anche produttore esecutivo)
- Showrunner / Sceneggiatura: Jesse McKeown
- Cast: Josh Hartnett, Charlie Heaton, Mackenzie Davis, Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell, Willow Kean
- Produzione: Pacesetter (Jessica Rhoades), Netflix, Jesse McKeown, Josh Hartnett, Chris Hatcher, Louise Sutton, Sharon Hall
- HUB di riferimento: Netflix
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.