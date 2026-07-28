Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Below, miniserie in sei episodi firmata dallo showrunner Jesse McKeown e interpretata da Josh Hartnett. La produzione — che farà il suo debutto in anteprima mondiale il 10 settembre aprendo la sezione Primetime del Toronto International Film Festival 2026 (TIFF) — approderà poi in streaming su Netflix l’8 ottobre.

Una creature “non soprannaturale” tra mito, suspense e segreti di famiglia

La storia ruota attorno a Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescatore dal cuore grande ma ostinato, ancora perseguitato dalla misteriosa morte del padre avvenuta decenni prima. Quando un’identificata e reale creatura marina inizia a terrorizzare la sua piccola comunità nella provincia di Terranova (Newfoundland), Calvin si batte per tenere uniti i suoi cari.

Determinato a proteggere suo figlio Wade (interpretato da Charlie Heaton) e il resto della famiglia, Calvin fa squadra con una ricercatrice marina di passaggio (Mackenzie Davis) per affrontare il mostro e svelare i segreti sepolti dell’isola prima che sia troppo tardi. Netflix precisa che non si tratta di una storia soprannaturale, bensì di un racconto che fonde mito locale, altissima suspense e un tocco di umorismo, esplorando i temi della comunità e del cambiamento.

Nel cast della serie figurano anche Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell e Willow Kean.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Below

Below Regia: Jamie Childs (anche produttore esecutivo)

Jamie Childs (anche produttore esecutivo) Showrunner / Sceneggiatura: Jesse McKeown

Jesse McKeown Cast: Josh Hartnett, Charlie Heaton, Mackenzie Davis, Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell, Willow Kean

Josh Hartnett, Charlie Heaton, Mackenzie Davis, Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell, Willow Kean Produzione: Pacesetter (Jessica Rhoades), Netflix, Jesse McKeown, Josh Hartnett, Chris Hatcher, Louise Sutton, Sharon Hall

Pacesetter (Jessica Rhoades), Netflix, Jesse McKeown, Josh Hartnett, Chris Hatcher, Louise Sutton, Sharon Hall HUB di riferimento: Netflix