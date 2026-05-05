Si riaccendono i riflettori sul cinema del futuro. Dal 3 maggio 2026 è ufficialmente aperto il bando per la nona edizione del Believe Film Festival, il primo concorso cinematografico in Italia interamente dedicato a filmmaker e troupe di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

La manifestazione, che si terrà a Verona dal 15 al 18 ottobre 2026, si conferma come l’appuntamento imperdibile per chi vuole raccontare la realtà attraverso la lente dei giovani, lontano dalle logiche industriali e vicino all’urgenza espressiva.

Sotto la direzione di Francesco Da Re e il coordinamento di Davide Mogna, il festival organizzato dall’Associazione Believe APS prosegue la sua missione di “Festa del Cinema Giovane”. Non si tratta solo di una competizione, ma di un’esperienza formativa che trasforma Verona in un hub creativo fatto di workshop, masterclass e networking. Quest’anno, per la prima volta, le matinée dedicate alle scuole saranno aperte agli istituti provenienti da tutta Italia, ampliando ulteriormente il respiro nazionale dell’evento.

Una vetrina nazionale: la media partnership con Rai Cinema Channel

La grande novità dell’edizione 2026 è la prestigiosa media partnership con Rai Cinema Channel. Questa collaborazione rappresenta un salto di qualità fondamentale per la visibilità dei talenti emergenti: i cortometraggi che si aggiudicheranno i Premi del Pubblico saranno infatti trasmessi sui canali di Rai Cinema Channel nei tre mesi successivi alla kermesse. È un segnale forte di come l’industria stia guardando con sempre più attenzione a questo progetto, nato nel 2018 e gestito interamente da ragazzi per i propri coetanei.

Sito ufficiale: www.believefilmfestival.it