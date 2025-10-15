La Appian Way di Leonardo DiCaprio produrrà un film biografico sul grande attore Bela Lugosi.

Da tempo nelle mani della Universal Pictures, il biopic sulla vita del grande attore ungherese ha finalmente trovato una spinta ulteriore. Secondo Deadline, infatti, Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way ha adocchiato il progetto con l’obiettivo di farne parte in un modo o nell’altro.

La fonte ha spiegato che il biopic su Bela Lugosi sarà basato su una sceneggiatura da tempo affidata nelle mani di Scott Alexander e Larry Karaszewski, gli autori della commedia di Tim Burton dal titolo “Ed Wood”, e di Rudy Ray Moore (Dolemite is My Name). Jennifer Davisson, Michael Hampton e DiCaprio produrranno il nuovo progetto di Lugosi per Appian Way. Collaboreranno con i produttori Alex Cutler e Darryl Marshak.

Su cosa si baserà il film su Bela Lugosi?

Secondo fonti, il film dovrebbe seguire “un Bela Lugosi più giovane, catturando la sua fulminea ascesa fino a diventare una delle figure più durature e riconoscibili del cinema. La narrazione dovrebbe partire dalla sua immigrazione dall’Ungheria dino alla sua ascesa alla celebrità, sia come protagonista di Dracula a Broadway che nell’adattamento hollywoodiano, culminando con la sua precipitosa caduta dopo aver rifiutato il ruolo di Frankenstein, andato al suo futuro rivale Boris Karloff”.