Disney+ ha annunciato l’arrivo di un nuovo e atteso progetto documentaristico che unisce il mondo dello sport a quello delle storie di crescita personale. Si tratta di Becoming Her: Prima di diventare grandi, un titolo prodotto dallo Juventus Creator Lab che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo settembre, arricchendo il catalogo della sezione ESPN. A guidare gli spettatori attraverso questo viaggio emozionale ci sarà una voce narrante d’eccezione: Francesca Michielin, nota cantautrice, grande sostenitrice del club bianconero e da sempre attiva sostenitrice dei percorsi di valorizzazione femminile.

Prima del suo debutto ufficiale in streaming, il progetto si svelerà al pubblico in un contesto di grande prestigio. Becoming Her: Prima di diventare grandi sarà infatti presentato in anteprima il prossimo 20 luglio al Giffoni Film Festival, all’interno della sezione Evento Speciale, offrendo una prima finestra su un racconto profondo e d’ispirazione per le nuove generazioni.

Becoming Her trama del nuovo documentario Juventus su Disney+

Il cuore pulsante del documentario si sviluppa attorno all’intreccio delle vite di tre giovani promesse del calcio, legate dallo stesso club ma dislocate in angoli completamente diversi del pianeta. Le protagoniste sono Sofia Cholovskaya, impegnata con la Juventus Academy di Al Khobar in Arabia Saudita; Samantha Lee, che si allena presso l’Academy di Los Angeles negli Stati Uniti; e Anna Copelli, parte integrante del settore giovanile bianconero in Italia, di stanza all’Allianz Training Center di Vinovo.

La sinossi ufficiale svela come il racconto si apra proprio a Vinovo, durante la festa per i diciotto anni di Anna insieme alle compagne della Juventus U19. Da quel momento, le telecamere seguono parallelamente la quotidianità delle tre ragazze, sospese tra gli impegni scolastici, le amicizie, gli allenamenti e la forte ambizione di affermarsi nel mondo del calcio professionistico. Il percorso subirà una brusca deviazione quando un grave infortunio al ginocchio interromperà la corsa sul campo di Anna. Da lì, le fasi della diagnosi, dell’intervento chirurgico e della successiva riabilitazione si trasformeranno in un viaggio interiore supportato dalla presenza costante della squadra, dimostrando il valore della comunità nello sport. Attraverso interviste intime, le tre storie finiranno per riecheggiarsi a vicenda, mostrando come il calcio diventi per tutte un fondamentale strumento di espressione, identità e fiducia in se stesse.