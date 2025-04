Beatles | Sam Mendes ha svelato il cast del suo film evento

Il regista premio Oscar Sam Mendes ha svelato il quartetto di attori che darà volto ai protagonisti del suo biopic sui Beatles.

Ospite al CinemaCon di Las Vegas, il regista ha presentato sul palco i suoi quattro protagonisti: Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Joseph Quinn interpreterà George Harrison, Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr e Harris Dickinson darà il suo tocco a John Lennon. I quattro attori sono successivamente saliti sul palco per salutare i presenti.

Il film evento dovrebbe uscire nell’aprile del 2028, mentre questa è la sinossi breve: “Ogni uomo ha la sua storia, ma insieme sono leggendari“.

Mendes ha svelato poi che il titolo del film sarà “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event” affermando che sarà la “prima esperienza cinematografica da guardare tutta d’un fiato“. A tal proposito, è noto oramai da tempo, infatti, il film evento sui Beatles sarà sviluppato attraverso quattro pellicole differenti, ognuna dedicata ad uno dei membri del famoso gruppo musicale. Non è ancora noto se i quattro film saranno rilasciati tutti in contemporanea o se ognuno a distanza di qualche settimana dall’altro, e la dichiarazione del regista di certo non aiuta.

“Abbiamo bisogno di grandi eventi cinematografici per far uscire la gente da casa“, ha detto Mendes al CinemaCon (via Variety). “È un’opportunità per comprenderli più a fondo“.

Le riprese principali dei quattro film dureranno un anno, un segno di quanto sia grande lo sforzo che Sony e Sam Mendes stanno compiendo.