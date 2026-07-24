Il mondo del combattimento più spietato e viscerale si prepara ad accendere le sale cinematografiche italiane. Arriverà nei cinema il 1° ottobre, distribuito da Plaion Pictures, Beast, il nuovo action drama ad alto tasso d’adrenalina ambientato nel panorama delle arti marziali miste.

Diretto da Tyler Atkins, il film vanta un cast d’eccezione capitanato dal premio Oscar Russell Crowe, affiancato da Daniel MacPherson, Luke Hemsworth e Bren Foster. Il film viene descritto come una storia intensa che unisce la brutalità dell’ottagono al dramma familiare, esplorando il peso delle scelte e il prezzo della redenzione.

L’ultimo scontro di Patton James e la guida del coach Sammy

Al centro della vicenda troviamo Patton James (Daniel MacPherson), un tempo campione assoluto delle MMA e ormai l’ombra di se stesso. Quando il fratello minore viene inghiottito da un vortice di violenza che minaccia di distruggere la famiglia, Patton è costretto a rompere la promessa fatta a se stesso e a rientrare nella gabbia. Per affrontare il match più letale della sua vita contro un avversario spietato, il lottatore dovrà riaffidarsi a Sammy (Russell Crowe), lo storico allenatore che in passato lo aveva incoronato leggenda. Tra coreografie di combattimento spettacolari e un forte impatto emotivo, Beast mette in scena la resa dei conti di un uomo disposto a tutto pur di proteggere chi ama.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Beast

Beast Regia: Tyler Atkins

Tyler Atkins Sceneggiatura: Tyler Atkins

Tyler Atkins Cast: Russell Crowe, Daniel MacPherson, Luke Hemsworth, Bren Foster

Russell Crowe, Daniel MacPherson, Luke Hemsworth, Bren Foster Produzione: Monster Pictures, Thrills & Spills

Monster Pictures, Thrills & Spills Distribuzione in Italia: Plaion Pictures

Plaion Pictures Data di uscita: 1° ottobre 2026