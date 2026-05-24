L’iconica corsa al rallentatore sulle spiagge della California sta ufficialmente per tornare sul piccolo schermo, aggiornata per una nuova generazione di spettatori.

In occasione degli Upfront stagionali, la rete televisiva Fox ha svelato al pubblico le primissime immagini ufficiali del suo attesissimo reboot di Baywatch. Il primo assaggio della serie tv ha iniziato a fare rapidamente il giro del web dopo che il protagonista designato dello show, l’attore Stephen Amell, ha condiviso il primissimo teaser trailer promozionale direttamente attraverso i propri profili social ufficiali.

Il ritorno dei guardaspiagge su Fox e i dettagli svelati dal primo promo

Il filmato promozionale condiviso dall’attore offre un fulmineo ma suggestivo sguardo alle nuove atmosfere della serie. Il teaser trailer si apre con l’inconfondibile inquadratura di un guardaspiaggia che scruta l’orizzonte oceanico da una torretta di salvataggio rossa, per poi lasciare spazio all’ingresso in scena di Stephen Amell. La clip si chiude con il nuovo logo ufficiale dello show che campeggia sullo schermo, accompagnato dalla dicitura “Prossimamente su Fox“, confermando l’intenzione del network di puntare fortemente su questo grande rilancio per la prossima stagione televisiva.

La nuova iterazione del franchise si propone di mantenere intatta l’azione adrenalinica e i salvataggi mozzafiato che hanno reso celebre l’opera originale degli anni Novanta, inserendo però una narrazione più contemporanea e serializzata. Al centro della trama ci saranno nuove ed emozionanti sfide personali e professionali per la squadra di bagnini, chiamati a proteggere la sicurezza pubblica lungo una delle coste più affollate e pericolose del mondo.

La nuova produzione vede nel ruolo di protagonista Stephen Amell (noto al grande pubblico per la serie Arrow), affiancato nel cast principale da Brooks Nader, Jessica Belkin e Livvy Dunne. Ed ancora Shay Mitchell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Noah Beck e Nader. Il reboot non dimentica però le sue radici: David Chokachi riprenderà il ruolo di Cody Madison direttamente dalla serie originale, anche se in una veste diversa: ora gestisce The Shoreline, il bar e grill non ufficiale dei bagnini. Il timone del progetto è stato affidato allo showrunner Matt Nix (Burn Notice) e con il regista McG alla direzione dell’episodio pilota.