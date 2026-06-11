Il cast dell’atteso ritorno televisivo di Baywatch continua ad arricchirsi di volti nuovi e affascinanti: l’attore emergente John Beckwith ha firmato per un importante ruolo ricorrente nella nuova serie action-drama targata Fox Entertainment e Fremantle.

Come rivelato in esclusiva da Deadline, Beckwith reciterà al fianco della giovane protagonista Jessica Belkin e della star Stephen Amell, che guiderà lo show nei panni dello storico Hobie Buchannon. Il reboot, come noto, sarà programmato per debuttare sul network statunitense durante la stagione televisiva 2026-2027.

Baywatch reboot: intrighi di cuore sul bagnasciuga e il nostalgico ritorno dei volti storici

L’ingresso di John Beckwith aggiunge una forte componente romantica e accattivante alle dinamiche della serie, i cui primi spettacolari dettagli visivi sono già stati anticipati all’interno del teaser trailer di Baywatch rilasciato di recente. Di fatto, Beckwith presterà il volto a Julian, un affascinante e sofisticato studente di dottorato che fa parte di un team di ricerca oceanografica chiamato a collaborare con i guardaspiaggia. Tra lui e Charlie (Jessica Belkin), la figlia segreta che il capitano Hobie Buchannon (Stephen Amell) non sapeva di avere, scatterà una chimica immediata dopo un salvataggio ad alta tensione tra le onde.

Accanto al cast principale formato da Shay Mitchell, Hassie Harrison e Noah Beck, l’operazione nostalgia sarà garantita dal ritorno in veste di guest star di leggende della serie madre come David Chokachi (Cody Madison), Erika Eleniak (Shauni McLain), Michael Bergin e Kelly Packard. La serie vede come showrunner e produttore esecutivo Matt Nix, affiancato dietro la macchina da presa per l’episodio pilota dal celebre regista McG (Charlie’s Angels), insieme ai creatori storici del franchise Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz.