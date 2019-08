A poco più di un mese dall'esordio americano, la serie tv Batwoman si mostra in rete con un nuovo affascinante poster.

Così come suggerisce il tema del nuovo capitolo della saga televisiva nota come Arrowverse, il poster mostra Batwoman come nuova vigilante a Gotham, un posto lasciato vacante oramai da tempo.

Batwoman

Batwoman si basa sull'omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell'Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries.

Il personaggio è stato introdotto lo scorso anno nel crossover Elseworlds, con la rivelazione che nell'universo DC principale Batman manca all'appello da diversi anni. Kate Kane (Ruby Rose), cugina di Bruce Wayne, ne ha scoperto i segreti e ha deciso di sostituirlo. Nella sua prima apparizione lavorava da sola, mentre nella serie vera e propria sarà affiancata da Luke Fox, il figlio di Lucius Fox. La Batwoman dei fumetti è molto importante sul piano socio-politico in quanto supereroina apertamente omosessuale, e i produttori hanno volutamente scelto un'attrice con le medesime caratteristiche.

Nel cast del pilot di Batwoman spazio per Ruby Rose, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang.

La prima stagione è stata ufficialmente ordinata, ed andrà in onda su The CW dal 6 ottobre 2019. Lo show sarà disponibile anche nel catalogo della nuova piattaforma di HBO Max.