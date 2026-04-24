Il mondo del cinema si prepara a una delle aste più agguerrite degli ultimi anni per accaparrarsi i diritti di uno dei franchise videoludici più redditizi di sempre.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, è in fase di sviluppo un adattamento cinematografico del videogame di successo Battlefield, che vede coinvolti due pesi massimi dell’industria: Christopher McQuarrie, il regista dietro i recenti successi della saga Mission: Impossible, e il premio Oscar Michael B. Jordan (Sinners, Creed). McQuarrie è attualmente legato al progetto come sceneggiatore, regista e produttore, mentre Jordan produrrà la pellicola con la possibilità concreta di vestirne i panni del protagonista.

L’operazione, che vede coinvolta anche Electronic Arts in veste di produttore, ha già scatenato l’interesse di major come Sony e Apple. La priorità assoluta per il team creativo è garantire una distribuzione nelle sale cinematografiche, mossa che potrebbe mettere in secondo piano player come Netflix.

Questo annuncio arriva in un momento d’oro per il brand: l’ultimo capitolo, Battlefield 6, è diventato il titolo più venduto nella storia del franchise nel 2025, superando persino i numeri record del settore. Per un confronto diretto tra i titani del genere bellico, vi invitiamo a leggere il nostro aggiornamento su Call of Duty, altro colosso del settore prossimo ad un adattamento.

Battlefield film McQuarrie: il kolossal EA che punta al realismo estremo

Secondo la fonte, il progetto mira a trasporre sul grande schermo l’ambizione e l’epicità degli scontri su vasta scala che hanno reso celebre la serie sin dal suo debutto nel 2002. Con McQuarrie alla guida, noto per la sua dedizione alle riprese stunt-heavy e al realismo d’azione, Battlefield si candida a ridefinire il genere bellico al cinema.

La narrazione potrebbe trarre ispirazione dalle ambientazioni futuristiche e geopolitiche di Battlefield 6, dove una NATO frammentata affronta minacce globali in scenari ad alto impatto visivo. Le trattative tra gli studios e EA sono entrate nel vivo proprio in queste ore e, data la caratura dei nomi coinvolti, si preannuncia una produzione dal budget monumentale.

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