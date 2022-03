La battaglia contro i Covenant si accende nel nuovo trailer di Halo

Ad una settimana dal lancio ufficiale su Paramount+, la serie Halo torna nuovamente protagonista in rete grazia al secondo trailer ufficiale.

Rispetto ai trailer precedentemente rilasciati, le nuove immagini regalano un focus speciale ai personaggi secondari, così come agli antagonisti, i temibili Covenant; da amare, inoltre, la sequenza che mostra Master Chief volare già da una navicella con alle spalle i prodi Spartans. Potete apprezzare il secondo trailer in fondo alla pagina, nel frattempo ricordiamo che la serie Halo arriverà in Italia attraverso Sky e Now in contemporanea con gli Usa, ma anche che è arrivato il rinnovo per una seconda stagione.

HALO

PRODUZIONE: In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo sarà co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner, ci sarà Kyle Killen e Steven Kane. La regia è stata affidata a Otto Bathurst. CAST: Pablo Schreiber è Master Chief. Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine, brillante creatrice dei supersoldati, e di Cortana, la più avanzata IA della storia (la voce sarà di Jen Taylor). Bokeem Woodbine sarà Soren-066, un soldato che entrerà in conflitto con il suo vecchio amico Master Chief. Shabana Azmi interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky. Bentley Kalu sarà Spartan Vannack-134, un supersoldato potenziato che assiste Master Chief. Natasha Culza sarà Spartan Riz-028, descritta come “una macchina da guerra”. Kate Kennedy sarà infine Spartan Kai-125, un altro supersoldato. Yerin Ha, interpreterà un nuovo personaggio di nome Quan Ah. DISTRIBUZIONE: Dal 24 marzo 2022 su Paramount+. In Italia sarà Sky a trasmetterla in contemporanea con sottotitoli, e dal 28 marzo nella versione doppiata. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

TRAMA: La serie sarà incentrata sulla celebre saga videoludica Halo. Essa sarà incentrata su un epico conflitto, ambientato nel 26simo secolo, tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant.