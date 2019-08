James Gunn è in procinto di iniziare la produzione di The Suicide Squad, reboot cinematografico del cinecomic datato 2016, a tal proposito ha regalato piccoli dettagli sul film riguardanti Batman.

Attraverso un botta e risposta con i fan in rete, il regista James Gunn si è ritrovato a dover dare qualche piccolo dettaglio sulla trama del suo film, con particolare attenzione alla presenza "ipotetica" di Batman.

Alla classica domanda di un fan:

Ci sarà Batman nel tuo The Suicide Squad?

Il regista ha risposto in maniera più che esaustiva in questo modo:

Potrai vedere Batman in The Batman a giugno 2021. The Suicide Squad avrà a che fare principalmente su Suicide Squad.

Per la serie, più chiaro di così si muore. In effetti il nuovo Batman di Robert Pattinson sarà lanciato nel DC Extended Universe con The Batman nel giugno del 2021, pertanto sarebbe plausibile una sua "comparsata" anche in The Suicide Squad (agosto 2021), anche perchè in fondo stiamo sempre parlando di un universo condiviso.

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.