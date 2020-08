BATFA TV 2020, i vincitori: è il trionfo di Chernobyl e The End of the F***ing World

Ai BAFTA TV 2020, i premi televisivi britannici (equivalenti agli Emmy Awards negli USA), hanno trionfato Chernobyl, miglior miniserie e attore protagonista (Jared Harris), e The End of the F***ing World come miglior serie drama e miglior attrice non protagonista (Naomi Ackie). Cherbobyl è diventato, assieme ai 9 premi tecnici vinti, il titolo più premiato nella storia dei BAFTA.

Ecco la lista dei vincitori:

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Jodie Comer, Killing Eve - BBC One

VINCITRICE - Glenda Jackson , Elizabeth Is Missing - BBC One

Samantha Morton, I Am Kirsty - Channel 4

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Stephen Graham, The Virtues - Channel 4

VINCITORE - Jared Harris , Chernobyl - Sky Atlantic

Callum Turner, The Capture - BBC One

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

VINCITRICE - Naomi Ackie , The End of the F***ing World - Channel 4

Helena Bonham Carter, The Crown - Netflix

Jasmine Jobson, Top Boy - Netflix

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Joe Absolom, A Confession - ITV

Josh O'Connor, The Crown - Netflix

VINCITORE - Will Sharpe , Giri/Haji - BBC Two

MIGLIOR PERFORMANCE IN UN PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO

Frankie Boyle, Frankie Boyle's New World Order - BBC Two

VINCITORE - Mo Gilligan , The Lateish Show with Mo Gilligan - Channel 4

Graham Norton, The Graham Norton Show - BBC One

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMEDY

VINCITORE - Jamie Demetriou , Stath Lets Flats - Channel 4

Youssef Kerkour, Home - Channel 4

Guz Khan, Man Like Mobeen - BBC Three

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY

VINCITRICE - Sian Clifford , Fleabag - BBC Three

Sarah Kendall, Frayed - Sky One

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag - BBC Three

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

The Crown - Netflix

VINCITORE - The End of the F***Ing World - Channel 4

Giri/Haji - BBC Two

MIGLIOR PROGETTO DRAMMATICO

Brexit: The Uncivil War - Channel 4

Elizabeth Is Missing - BBC One

VINCITORE - The Left Behind - BBC Three

MIGLIOR MINISERIE

A Confession - ITV

VINCITORE - Chernobyl - Sky Atlantic

The Virtues - Channel 4

MIGLIOR SOAP OPERA

Casualty - BBC One

Coronation Street - ITV

VINCITORE - Emmerdale - ITV

MIGLIOR SERIE INTERNAZIONALE

Euphoria - Sky Atlantic

Succession - Sky Atlantic

Unbelievable - Netflix

VINCITORE - When They See Us - Netflix

MIGLIOR PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO

The Greatest Dancer - BBC One

The Rap Game UK - BBC Three

VINCITORE - Strictly Come Dancing - BBC One

MIGLIOR PROGRAMMA COMICO

The Graham Norton Show - BBC One

The Last Leg - Channel 4

The Ranganation - BBC Two

VINCITORE - Taskmaster - Dave

MIGLIOR COMEDY

Catastrophe - Channel 4

Derry Girls - Channel 4

Fleabag - BBC Three

VINCITORE - Stath Lets Flats - Channel 4

MIGLIOR FILM TV

Joe Lycett's Got Your Back - Channel 4

VINCITORE - The Misadventures of Romesh Ranganathan - BBC Two

Snackmasters - Channel 4

MOMENTO DA NON PERDERE

Coronation Street, the death of Sinead Osborne - ITV

Fleabag, Confessional scene - BBC Three

Game of Thrones, Arya kills the Night King - Sky Atlantic

VINCITORE - Gavin and Stacey, Nessa proposes to Smithy - BBC One

Love Island, Michael recouples after Casa Amor - ITV2

ATTUALITA'

Growing Up Poor: Britain's Breadline Kids (Dispatches) - Channel 4

The Hunt for Jihadi John - Channel 4

Is Labour Anti-Semitic? (Panorama) - BBC One

VINCITORE - Undercover: Inside China's Digital Gulag (Exposure) - ITV

MIGLIOR DOCUMENTARIO

The Abused - Channel 5

David Harewood: Psychosis and Me - BBC Two

The Family Secret - Channel 4

VINCITORE - Last Survivors - BBC Two

MIGLIOR DOCUSERIE

Crime and Punishment - Channel 4

Don't F**K With Cats: Hunting an Internet Killer - Netflix

VINCITORE - Leaving Neverland - Channel 4

MIGLIOR REALITY O DOCUFICTION