Guai in vista per Barry Keoghan: l’attore apprezzato di recente in Eternals e The Batman è stato arrestato per ubriachezza molesta.

A riportare la notizia in rete è stato un articolo proveniente dall’Indipendent questa mattina. Secondo la fonte, infatti, le forze dell’ordine di Dublino sono state allertate nelle prime ore dell’alba di domenica scorsa per intervenire in un complesso residenziale dove un uomo ubriaco disturbava la quiete. Giunta sul posto, la polizia ha identificato Barry Keoghan. Portato in centrale, l’attore è stato successivamente rilasciato senza accuse a carico.

Il nome di Keoghan ha raccolto grande interesse dopo la sua breve apparizione in The Batman nei panni dell’iconico villain Joker (qui la scena), in precedenza è apparso anche sponda Marvel nel film Eternals.