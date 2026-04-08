Le star del mondo Marvel, Anthony Mackie (Captain America) e Dafne Keen (Deadpool & Wolverine), sono ufficialmente i protagonisti di Barracuda, un nuovo thriller d’azione le cui riprese sono appena iniziate nel New Mexico.

La notizia, confermata da Deadline, vede al timone il regista Neil Burger, già noto per successi come Limitless e The Illusionist, impegnato in una produzione internazionale che promette un ritmo implacabile e una narrazione in tempo reale.

Scritto da Adam Mason e Simon Boyes, il film segue la storia di Karl (Mackie), un ex contrabbandiere tormentato dal passato che irrompe in un nightclub messicano per salvare Jodie (Keen), una adolescente rapita. L’operazione scatena una violenta reazione a catena: dopo aver ucciso il fratello del proprietario del club, Karl fugge insieme alla ragazza a bordo di una mitica Plymouth Barracuda del 1973. Inizia così una folle corsa di cento miglia verso il confine degli Stati Uniti, inseguiti da criminali spietati attraverso il deserto. Nel cast, oltre alla coppia protagonista, figurano anche Steven Bauer (Ray Donovan) e Anthony Del Negro, mentre la produzione è affidata a una cordata che include Highland Film Group e Image Movers.

Barracuda Film: la sfida visiva di Neil Burger e Robert Zemeckis

La produzione di questo action-thriller indipendente vanta il supporto di un peso massimo di Hollywood: il premio Oscar Robert Zemeckis, coinvolto come produttore esecutivo tramite la sua Image Movers. A tl proposito, il regista Neil Burger ha espresso grande entusiasmo per lo script, rivelando l’intenzione di voler inventare nuove tecniche visive per catturare il caos della fuga in tempo reale. L’obiettivo è ricreare un’esperienza immersiva simile a quella sperimentata in Limitless, trasformando la corsa della Plymouth Barracuda verso la frontiera in un “wild ride” visivamente rivoluzionario.